Прямая трансляция Bellator 199: Райан Бэйер — Мухаммед Лаваль

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира Bellator 199 в Сан-Хосе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Аарон Пико (2-1) — Ли Моррисон (19-8)

Чик Конго (27-10-2) — Хави Айяла (10-6)

Адам Пикколотти (9-2) — Кэррингтон Бэнкс (7-0)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции основного карда (13 мая) — 04:00 (Киев/Москва) и 07:00 (Астана)

ВИДЕО взвешивания бойцов

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

AceStream

SopCast

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.