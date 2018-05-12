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Прямая трансляция Bellator 199: Райан Бэйер — Мухаммед Лаваль
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Прямая трансляция Bellator 199: Райан Бэйер — Мухаммед Лаваль 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира Bellator 199 в Сан-Хосе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Райан Бэйдер (24-5) — Мухаммед Лаваль (21-6) Четвертьфинал Гран-при Bellator в тяжёлом весе
Джон Фитч (30-7-1) — Пол Дэйли (40-15-2)
Аарон Пико (2-1) — Ли Моррисон (19-8)
Чик Конго (27-10-2) — Хави Айяла (10-6)
Адам Пикколотти (9-2) — Кэррингтон Бэнкс (7-0)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции основного карда (13 мая) — 04:00 (Киев/Москва) и 07:00 (Астана)
ВИДЕО взвешивания бойцов
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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