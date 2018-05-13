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Видео боя: Маккензи Дерн — Аманда Купер
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Видео боя: Маккензи Дерн — Аманда Купер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC 224 по правилам ММА между Маккензи Дерн (США) и Амандой Бобби Купер (США), который состоялся 12 мая 2018 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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