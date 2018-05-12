Нуньеш — Пеннингтон, Соуза — Гастелум, Белфорт — Мачида: прямая трансляция UFC 224

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Аманда Нуньеш (15-4) — Ракель Пеннингтон (9-5) Бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе

Роналдо Соуза (25-5) — Келвин Гастелум (14-3)

Маккензи Дерн (6-0) — Аманда Купер (3-3)

Джон Линекер (30-8) — Брайан Келлехер (19-8)

Витор Белфорт (26-13) — Лиото Мачида (23-8)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков UFC 224 от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (13 мая) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)

ВИДЕО и ФОТО взвешивания бойцов

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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