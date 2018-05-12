Ещё
Нуньеш — Пеннингтон, Соуза — Гастелум, Белфорт — Мачида: прямая трансляция UFC 224
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нуньеш — Пеннингтон, Соуза — Гастелум, Белфорт — Мачида: прямая трансляция UFC 224 

Vringe.com 12 мая 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира UFC 224 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Аманда Нуньеш (15-4) — Ракель Пеннингтон (9-5) Бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе
Роналдо Соуза (25-5) — Келвин Гастелум (14-3)
Маккензи Дерн (6-0) — Аманда Купер (3-3)
Джон Линекер (30-8) — Брайан Келлехер (19-8)
Витор Белфорт (26-13) — Лиото Мачида (23-8)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков UFC 224 от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (13 мая) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
ВИДЕО и ФОТО взвешивания бойцов
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
AceStream
SopCast
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
UFC 224: Келвин Гастелум вырвал победу у Роналдо Соузы Видео боя: Роналдо Соуза — Келвин Гастелум Видео боя: Аманда Нуньеш — Ракель Пеннингтон
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарплаты российских футболистов сочли результатом тяжелого труда41
Россия взяла Швейцарию приступом23
«Зенит» расстался с Манчини1
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение