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Американец пытал себя водой в поддержку Кровавой Джины
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Американец пытал себя водой в поддержку Кровавой Джины 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Twitter
Бывший американский военнослужащий и боец UFC Тим Кеннеди снял видеоролик, в котором подверг себя пыткам водой, чтобы поддержать кандидата на пост директора Центрального разведуправления США Джину Хаспел.
Кеннеди разместил в Twitter 41-минутный видеоролик, на котором его подвергают имитации утопления, заливая воду в рот и нос и задавая различные вопросы. Сам автор ролика рассказал, что повергался «пыткам» на протяжении 45 минут, его поливали водой от 10 секунд до минуты.
«Можно попытаться задержать дыхание, но вода скапливается в носовых пазухах и течет по глазам и носу. Вот и все. Это не пытка», — заключил он.
Кеннеди заверил, что его действия не являются попыткой продемонстрировать показную храбрость, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
По словам Кеннеди, он пошел на это, чтобы доказать, что данный процесс не является пыткой и, следовательно, претензии правозащитников к Хаспел ничем не обоснованы. Хаспел он назвал «героиней».
Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. Если Сенат утвердит ее на этом посту, Хаспел станет первой женщиной — директором Центрального разведуправления США.
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