Звезда ММА Сергей Харитонов начинает покорять баскетбол

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов , который в данный момент проходит подготовку для боя с Антоном Вязигиным, порадовал своих болельщиков роликом со сборов. На коротком видео, выложенным в Инстаграм, Сергей, в компании партнеров по сборам, играет в баскетбол. Игра проходит довольно в дружеской атмосфере, но это не мешает Сергею быть точным с трёхочковой отметки. Помимо Сергея в игре принимали участие претендент на пояс Glory Алим Набиев, боец Glory Хаял Джаниев и чемпион TNA Шер Мамазулунов.

Посмотреть видео можно на странице Vityaz Fight в «Инстаграме».