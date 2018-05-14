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Звезда ММА Сергей Харитонов начинает покорять баскетбол
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Звезда ММА Сергей Харитонов начинает покорять баскетбол 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, который в данный момент проходит подготовку для боя с Антоном Вязигиным, порадовал своих болельщиков роликом со сборов. На коротком видео, выложенным в Инстаграм, Сергей, в компании партнеров по сборам, играет в баскетбол. Игра проходит довольно в дружеской атмосфере, но это не мешает Сергею быть точным с трёхочковой отметки. Помимо Сергея в игре принимали участие претендент на пояс Glory Алим Набиев, боец Glory Хаял Джаниев и чемпион TNA Шер Мамазулунов.
Посмотреть видео можно на странице Vityaz Fight в «Инстаграме».
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