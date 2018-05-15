Реванш Эдди Альвареса и Дастина Порье утверждён официально

Реванш экс-чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альвареса (29-5) и топ-претендента Дастина Порье (23-5) станет главным событием турнира UFC on Fox 30, который состоится 28 июля в Калгари (Канада). Накануне об этом было объявлено официально.

Напомним, что первый поединок бойцы провели на UFC 211 в мае 2017 года и не смогли определить победителя. Зрелищная схватка была признана несостоявшейся, после того как Порье не смог продолжить поединок, пропустив запрещённый удар Альвареса коленом.

После этого Дастин провёл два победных боя, досрочно расправившись с экс-чемпионом WEC и UFC Энтони Петтисом (SBM 3), а также экс-чемпионом WSOF Джастином Гэтжи (ТКО 4).

На счету Альвареса один бой — в декабре прошлого года он нокаутировал Гэтжи во втором раунде.

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