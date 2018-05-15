Ещё
Реванш Эдди Альвареса и Дастина Порье утверждён официально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реванш Эдди Альвареса и Дастина Порье утверждён официально 

Vringe.com 2 часа назад
Реванш экс-чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альвареса (29-5) и топ-претендента Дастина Порье (23-5) станет главным событием турнира UFC on Fox 30, который состоится 28 июля в Калгари (Канада). Накануне об этом было объявлено официально.
Напомним, что первый поединок бойцы провели на UFC 211 в мае 2017 года и не смогли определить победителя. Зрелищная схватка была признана несостоявшейся, после того как Порье не смог продолжить поединок, пропустив запрещённый удар Альвареса коленом.
После этого Дастин провёл два победных боя, досрочно расправившись с экс-чемпионом WEC и UFC Энтони Петтисом (SBM 3), а также экс-чемпионом WSOF Джастином Гэтжи (ТКО 4).
На счету Альвареса один бой — в декабре прошлого года он нокаутировал Гэтжи во втором раунде.
Читайте также: Порье: Менеджер Хабиба сказал, что я следующий
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Витор Белфорт — Лиото Мачида Менеджер Магомедшарипова: Мы не хотим драться на UFC 227 Видео боя: Маккензи Дерн — Аманда Купер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая красотка в российской гимнастике39
На кого попадёт Россия в 1/4 финала19
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Каррера высказался о конфликте с Глушаковым
Загитову хотят оставить за бортом88
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение