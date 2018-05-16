Российский боец MMA, владеющий чемпионским поясом UFC в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов в Челябинске в рамках чемпионата России по ММА 2018 года провёл встречу с молодыми спортсменами.
«Я первый раз в Челябинске, сразу после моего боя мы договорились, что я прилечу сюда, потому что я планировал турне по России, и в это турне входил и ваш город. На чемпионате России у меня выступали два близких друга. Это Магомед Шахрудинов 93 кг и Касум Касумов в 61,2 кг, конечно, и других ребят я знаю хорошо, но именно с этими спортсменами я дружу и тренируюсь. Я старался подробно, развернуто отвечать на все вопросы, было очень много детей. Я хотел, чтобы они поняли, что успех просто так не приходит, нужно много тренироваться, трудиться, долго к этому идти. Я советовал, чтобы дети тренировались, слушались своих родителей, учились, потому что глупые спортсмены никому не интересны. Нужно учится. Мозги — это самая главная часть спортсмена. Нужно, чтобы ты всегда хладнокровно и грамотно мыслил, всегда принимал решения в той или иной ситуации. В ММА предел мечтаний — это чемпионский пояс UFC. Я бы сказал, что я показал пример, что живя и тренируясь здесь, можно добиться пояса UFC. И стать чемпионом. Теперь у ребят есть пример, пусть тренируются и стремятся. Скажу сразу: легко не будет. И пусть они не станут чемпионами UFC, но достойными сыновьями своих родителей, своей страны, они обязаны быть», — сказал Нурмагомедов.