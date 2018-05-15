Бой Исмагулов-Дамковский станет главным событием M-1 Challenge 94 в Оренбурге

15 июня в Оренбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 94. Уральский город в шестой раз примет «Битву в сердце континента».

В главном событии вечера чемпиону организации M-1 Global Дамиру Исмагулову («Новый поток», авторская школа «Шторм», клуб «Боец») предстоит поединок с экс-чемпионом в легком весе из Белоруссии Артемом Дамковским (Академия MMA).

— Этот бой мог бы состояться еще год назад, но этому помешала тяжелая травма Артема Дамковского. К тому времени он шел с отличной серией из трех зрелищных побед подряд над Максимом Дивничем, Алексеем Махно и Эриваном Перейрой. Сейчас позади реабилитационный период, восстановление и возвращение в строй. Артем в полной боевой готовности и готов вернуть пояс, который он завоевал в далеком уже 2010 году, — сообщает M-1 Global.

Дамир Исмагулов в течение 2,5 лет не проигрывал ни одного боя. На счету оренбургского бойца 15 побед и 2 поражения. Победная серия Исмагулова составляет 10 поединков. В феврале 2017 года Дамир, после серии ярких побед на профессиональной арене, буквально потребовал от руководства M-1 Global титульный бой за пояс. Через три месяца в Оренбурге он триумфально стал чемпионом организации. В последнем бою, в феврале 2018 года, Исмагулов успешно защитил чемпионский титул в поединке против спортсмена из Грузии Раула Тутараули. Дамира Исмагулова называют одним из самых зрелищных спортсменов MMA за его ударную технику и умение вести бой в партере. По итогам 2017 года болельщики назвали его лучшим бойцом M-1 Global.