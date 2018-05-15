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Тони Фергюсон: Надеюсь, нам организуют бой с Нурмагомедовым
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Тони Фергюсон: Надеюсь, нам организуют бой с Нурмагомедовым 

Советский спорт 55 минут назад
Напомним, Фергюсон порвал крестообразные связки на пресс-мероприятии перед UFC 223 и был вынужден сняться с турнира. Его поединок против Нурмагомедова сорвался уже в четвертый раз.
«Доктор сказал мне, что восстановление займет от трех до шести месяцев. Но нога заживает достаточно быстро. Планирую вернуться тогда же, когда вернется сучка Хабиб. Думаю, в ноябре я буду готов.
UFC утверждает, что меня лишили титула, а Хабиб — единственный чемпион в легком весе. Но мою команду о лишении титула никто не уведомлял. Насколько я понимаю, я остаюсь настоящим чемпионом — я никогда не терял свой пояс.
Надеюсь, нам сделают бой. Если нет, то UFC покажет большой фак Фергюсону. Это будет удар в пах. В конце концов, UFC вообще ценит своих бойцов? Я один из самых жестких бойцов. Не стоит добивать меня, когда я споткнулся.
Я потерял деньги за платные трансляции, большую зарплату и много чего еще. Они должны либо вернуть мне титул, либо я должен драться по тому же контракту. Я заслужил это» — цитирует Фергюсона BJ Penn.
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