Тони Фергюсон: Надеюсь, нам организуют бой с Нурмагомедовым

Напомним, Фергюсон порвал крестообразные связки на пресс-мероприятии перед UFC 223 и был вынужден сняться с турнира. Его поединок против Нурмагомедова сорвался уже в четвертый раз.

«Доктор сказал мне, что восстановление займет от трех до шести месяцев. Но нога заживает достаточно быстро. Планирую вернуться тогда же, когда вернется сучка Хабиб. Думаю, в ноябре я буду готов.

UFC утверждает, что меня лишили титула, а Хабиб — единственный чемпион в легком весе. Но мою команду о лишении титула никто не уведомлял. Насколько я понимаю, я остаюсь настоящим чемпионом — я никогда не терял свой пояс.

Надеюсь, нам сделают бой. Если нет, то UFC покажет большой фак Фергюсону. Это будет удар в пах. В конце концов, UFC вообще ценит своих бойцов? Я один из самых жестких бойцов. Не стоит добивать меня, когда я споткнулся.

Я потерял деньги за платные трансляции, большую зарплату и много чего еще. Они должны либо вернуть мне титул, либо я должен драться по тому же контракту. Я заслужил это» — цитирует Фергюсона BJ Penn.