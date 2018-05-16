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Cпортсмены шокировали селфи во время оргии
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Члены сборной Турции угодили в секс-скандал 

Рамблер 1 час назад
Фото: public domain
Пять членов сборной Турции по тхэквондо сделали селфи во время оргии с одной девушкой и опубликовали фото в соцсетях, сообщает Haber3.
По информации портала, во время чемпионата Европы в Казани турецкие тхэквондисты занялись сексом с одной девушкой, которая также может быть спортсменкой.
Издание не сообщает, как именно снимок попал в социальные сети, а также кто на нем изображен, однако интернет-пользователи сравнили лица с фото со снимками членов сборной на сайте Федерации тхэквондо Турции и опознали четверых.
Турецкие болельщики гневно отреагировали на произошедшее, потребовав наказания для спортсменов за неподобающее спортсменам поведение. Пока спортивные чиновники никак не отреагировали ни на публикацию фотографии, ни на требования фанатов.
Чемпионат Европы по тхэквондо завершился в Казани три дня назад. Первое место в общекомандном медальном зачете заняла Россия, а второе — оскандалившиеся турки.
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