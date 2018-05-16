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«Атлетико» — фаворит финала Лиги Европы
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«Атлетико» — фаворит финала Лиги Европы 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Reuters
Аналитики bwin назвали фаворита финального матча Лиги Европы. Вероятность победы мадридского «Атлетико» оценивается в 51% (коэффициент на победу составляет 1.95). Матч пройдет сегодня в Лионе и начнется в 21:45 по московскому времени.
Букмекер bwin назвал фаворита финального матча Лиги Европы «Марсель» — «Атлетико». Вероятность победы мадридского «Атлетико» оценивается в 51% (коэффициент на победу составляет 1.95). Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Шансы «Марселя» на победу оценены аналитиками коэффициентом 4.40. На ничью в основное время можно поставить по коэффициенту 3.30, а на победу мадридского клуба — за 1.95. Стоит отметить, что аналитики не ожидают большого количества забитых мячей в предстоящем матче. Тотал больше 2,5 мяча оценивается по коэффициенту 2.30, тотал меньше — по 1.60.
«Атлетико» — фаворит, но «Марсель» способен навязать борьбу, — команда во второй части сезона демонстрирует стабильно высокое качество игры. В финале все может внезапно измениться в любой момент, поэтому болельщики вправе ожидать борьбы до последней минуты.
Линия на матч доступна по ссылке — https://goo.gl/tM2kCV
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