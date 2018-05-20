UFC Fight Night 129: Усман победил Майю

В Сантьяго (Чили) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 129. Главным его событием стал поединок между Камару Усманом и Демианом Майей . По итогам пятираундового противостояния победу в нём единогласным решением судей одержал Усман.

Для 31-летнего нигерийца это был уже седьмой бой в промоушене и седьмая победа кряду. Что касатеся Майи, то ветеран UFC потерпел уже третье поражение кряду.

UFC Fight Night 129. Сантьяго (Чили)

Основной кард:

Камару Усман — Демиан Майя — победа Усмана единогласным решением судей

Татьяна Суарес — Алекса Грассо — победа Суарес удушающим приёмом в первом раунде

Доминик Рейес — Джаред Канонье — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде

Гуидо Чанетти — Диего Ривас — победа Чанетти единогласным решением судей

Андреа Ли — Вероника Мачедо — победа Ли единогласным решением судей

Висент Люк — Чед Лапрайс — победа Люка нокаутом в первом раунде.