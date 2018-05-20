Ещё
UFC Fight Night 129: Усман победил Майю
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC Fight Night 129: Усман победил Майю 

Чемпионат.com 1 час назад
В Сантьяго (Чили) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 129. Главным его событием стал поединок между Камару Усманом и Демианом Майей. По итогам пятираундового противостояния победу в нём единогласным решением судей одержал Усман.
Для 31-летнего нигерийца это был уже седьмой бой в промоушене и седьмая победа кряду. Что касатеся Майи, то ветеран UFC потерпел уже третье поражение кряду.
UFC Fight Night 129. Сантьяго (Чили)
Основной кард:
Камару Усман — Демиан Майя — победа Усмана единогласным решением судей
Татьяна Суарес — Алекса Грассо — победа Суарес удушающим приёмом в первом раунде
Доминик Рейес — Джаред Канонье — победа Рейеса техническим нокаутом в первом раунде
Гуидо Чанетти — Диего Ривас — победа Чанетти единогласным решением судей
Андреа Ли — Вероника Мачедо — победа Ли единогласным решением судей
Висент Люк — Чед Лапрайс — победа Люка нокаутом в первом раунде.
Чемпионат.com: последние новости
Первый турнир UFC в России: 15 сентября, Москва, СК «Олимпийский» Шауб: я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре Харитонов: к бою с Вязигином готовлюсь на высоте 3000 метров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин в шаге от катастрофы26
Украинский чемпионат закончился мордобоем27
США и Канаду лишат чемпионатов63
Знарку предложили вернуться23
Канаду лишили финала ЧМ89
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей Гандбол
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
03:14
Овечкин в шаге от катастрофы
Хоккей
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение