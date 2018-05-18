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Боец MMA потренировался на коте
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Боец MMA потренировался на коте 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В интернете начался сбор подписей в поддержку петиции об отстранении российского бойца смешанного стиля (MMA) Альберта Дураева от участия в соревнованиях за «тренировку» с котом. Петиция опубликована на платформе Care2.
Авторы выступают от имени пользователей, которых шокировало видео, где Дураев и его партнер перекидываются кошками. Действия российского спортсмена назвали «жестокой игрой».
«Люди разгневаны тем, что этот хулиган и его друг считают смешным и безобидным то, что они делают. Такое поведение не спортивно и не отражает ценностей смешанных единоборств — спорт, где двое равных соперников выясняют кто сильнее как боец. А в противостоянии взрослого мужика и кота исход предрешен», — гласит запись.
Авторы просят отстранить Дураева и его партнера от участия в соревнованиях MMA. Обозначенная цель — 60 тысяч подписей.
Ролик появился в сети в начале мая. Его опубликовал в своем Instagram-аккаунте сам Дураев.

Обычный день в Автурах) Кот игрушечный 😊

Публикация от  Albert Duraev (@albert_duraev)

Дураев — член бойцовского клуба «Беркут». Он участвовал в боях под эгидой M-1, Unity Championships и Absolute Championship Berkut. В его активе 11 побед и всего три поражения.
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