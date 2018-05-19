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Андре Фили согласен драться с Магомедшариповым на UFC 227 — инсайдер
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Андре Фили согласен драться с Магомедшариповым на UFC 227 — инсайдер 

Vringe.com 48 минут назад
Американец Андре Фили (18-5) готов провести поединок против россиянина Забита Магомедшарипова (15-1) на турнире UFC 227, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США), утверждает инсайдер и аналитик ESPN Ариэль Хельвани.
Стоит отметить, что после нескольких ярких и убедительных выступлений в промоушене Забит столкнулся с проблемами в поиске достойных соперников — те попросту отказываются выходить против него в клетку.
«Андре Фили попросил у UFC поединок с Забитом Магомедшариповым на UFC 227, — сообщил Хельвани. — Я спрашивал у менеджеров Забита, и те ответили, что согласятся на любого соперника, которого даст UFC».
Добавим, что на данный момент Фили находится на полосе из двух побед — над Артёмом Лобовым и Деннисом Бермудесом.
Источник: Blood&Sweat
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