Андре Фили согласен драться с Магомедшариповым на UFC 227 — инсайдер

Американец Андре Фили (18-5) готов провести поединок против россиянина Забита Магомедшарипова (15-1) на турнире UFC 227, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США), утверждает инсайдер и аналитик ESPN Ариэль Хельвани

Стоит отметить, что после нескольких ярких и убедительных выступлений в промоушене Забит столкнулся с проблемами в поиске достойных соперников — те попросту отказываются выходить против него в клетку.

«Андре Фили попросил у UFC поединок с Забитом Магомедшариповым на UFC 227, — сообщил Хельвани. — Я спрашивал у менеджеров Забита, и те ответили, что согласятся на любого соперника, которого даст UFC».

Деннисом Бермудесом. Добавим, что на данный момент Фили находится на полосе из двух побед — над Артёмом Лобовым

Источник: Blood&Sweat

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