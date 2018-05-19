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Нурмагомедов мог завершить карьеру четыре года назад
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Нурмагомедов мог завершить карьеру четыре года назад 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов четыре года назад задумывался о завершении спортивной карьеры.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
«Хабиб мог остаться без пояса из-за травм, было время, когда он хотел даже закончить карьеру. Я ему тогда сказал: «Мы так долго к этому шли, так быстро сдаваться нельзя», — сказал Нурмагомедов-старший.
Он отметил, что сын после этого вернулся на ковёр, «начал пахать и больше останавливался».
«Я думаю, что до 32 лет он будет биться на высоком уровне. Потом он начнёт спускаться, как и все — ведь с природой не поспоришь», — добавил специалист.
Ранее боец ММА Шауб заявил, что Нурмагомедов может встретиться с ирландцем Макгрегором в сентябре 2018 года.
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Шауб: слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре Российский боец Эмеев победил Мину на турнире UFC 224 Нурмагомедов не исключил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боёв
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