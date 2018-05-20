Крылов нокаутировал Мальдонадо и стал чемпионом FNG

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в борьбе за титул Fights Nights Global (FNG) в полутяжёлом весе. Бой проходил в рамках турнира Fights Nights Global 87.

Крылов отправил соперника в нокаут во время второго раунда боя.

Крылов одержал 24-ю победу в своей профессиональной карьере. Мальдонадо потерпел 12-е поражение в карьере.