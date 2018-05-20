Крылов нокаутировал Мальдонадо и стал чемпионом FNG 

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо в борьбе за титул Fights Nights Global (FNG) в полутяжёлом весе. Бой проходил в рамках турнира Fights Nights Global 87.
Крылов отправил соперника в нокаут во время второго раунда боя.
Крылов одержал 24-ю победу в своей профессиональной карьере. Мальдонадо потерпел 12-е поражение в карьере.
Вечер боёв проходит Fights Nights Global 87 проходит в Ростове-на-Дону в «КСК Экспресс». В главном бое вечера встретятся Питер Куилли из Ирландии и Давид Хачатрян, представляющий Армению.