Все результаты UFC Fight Night 129 в Чили: бонусы у Бенитеса, Пуэйеша, Ли и Маседо

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 129, который состоялся 19 мая в Сантьяго (Чили). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Габриэль Бенитес и Клаудио Пуэйеш (за «Выступление вечера»), а также Андреа Ли и Вероника Маседо (за «Бой вечера»).

Результаты UFC Fight Night 129:

Дэмиан Майя (25-8) — UD 5 — Камару Усман (12-1)

Татьяна Суарес (5-0) — SBM 1 — Алекса Грассо (10-1)

Андреа Ли (8-2) — UD 3 — Вероника Маседо (5-1-1)

Висенте Луке (12-6-1) — КО 1 — Чед Лаприс (13-2)

Мишел Празереш (24-2) — SD 3 — Зак Каммингс (21-5)

Алешандре Пантожа (18-3) — UD 3 — Брэндон Морено (14-4)

Полиана Ботельо (6-1) — ТКО 1 — Сюри Кондо (6-0)

Габриэль Бенитес (20-6) — КО 1 — Умберто Банденай (14-4)

Фрэнки Саенс (12-5) — UD 3 — Энрике Брионес (16-7-1)

Клаудио Пуэйеш (7-2) — SBM 3 — Фелипе Силва (8-1)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.