Все результаты UFC Fight Night 129 в Чили: бонусы у Бенитеса, Пуэйеша, Ли и Маседо 

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 129, который состоялся 19 мая в Сантьяго (Чили). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Габриэль Бенитес и Клаудио Пуэйеш (за «Выступление вечера»), а также Андреа Ли и Вероника Маседо (за «Бой вечера»).
Результаты UFC Fight Night 129:
Дэмиан Майя (25-8) — UD 5 — Камару Усман (12-1)
Татьяна Суарес (5-0) — SBM 1 — Алекса Грассо (10-1)
Доминик Рейес (8-0) — ТКО 1 — Джаред Каннонье (10-3)
Гуидо Каннетти (7-3) — UD 3 — Диего Ривас (7-1)
Андреа Ли (8-2) — UD 3 — Вероника Маседо (5-1-1)
Висенте Луке (12-6-1) — КО 1 — Чед Лаприс (13-2)
Мишел Празереш (24-2) — SD 3 — Зак Каммингс (21-5)
Алешандре Пантожа (18-3) — UD 3 — Брэндон Морено (14-4)
Полиана Ботельо (6-1) — ТКО 1 — Сюри Кондо (6-0)
Габриэль Бенитес (20-6) — КО 1 — Умберто Банденай (14-4)
Энрике Барсола (14-3-1) — UD 3 — Брэндон Дэвис (9-3)
Фрэнки Саенс (12-5) — UD 3 — Энрике Брионес (16-7-1)
Клаудио Пуэйеш (7-2) — SBM 3 — Фелипе Силва (8-1)
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