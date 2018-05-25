Турнир UFC в Москве: Марк Хант вместо Фабрисио Вердума

Организаторы первого в России турнира крупнейшей американской лиги смешанных единоборств UFC, который пройдет в Москве, продолжают подыскивать участников главного боя. Пока известен лишь один боец — россиянин Алексей Олейник . А вот имя его соперника пока неизвестно. Им может стать Марк Хант

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее прошла инсайдерская информация, что на бой в столице России против Олейника может приехать известный бразильский мастер Фабрисио Вердум. Однако вскоре стало известно, что боец из Бразилии провалил допинг-тест.

Теперь в разработке у организаторов находится Хант, который на аренах ММА представляет почти экзотическую Новую Зеландию. По сообщению источника, близкого к руководству UFC, сделка по поединку Олейника и Ханта, который должен стать главным событием вечера, близка к завершению. Первый турнир UFC в России пройдет в Москве 15 сентября.