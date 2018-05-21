В Новосибирском соединении РВСН прошел турнир по армейскому рукопашному бою 

В нем приняли участие 64 бойца, представляющих разные клубы и подразделения, такие, как «Шторм», «Сибирский богатырь», «Тигр», «Сибирь» и другие.
В Новосибирской ракетой дивизии прошел 17-й чемпионат по армейскому рукопашному бою памяти Героя России лейтенанта С. Амосова.
В турнире приняли участие 64 бойца, представляющих разные клубы и подразделения, такие, как «Шторм», «Сибирский богатырь», «Тигр», «Сибирь» и другие.
Победители и призеры в командном и личном зачетах были награждены медалями, призами, грамотами.
Почетным гостем турнира стал отец героя Анатолий Тимофеевич Амосов.