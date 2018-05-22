Профессиональные бойцы умеют модно одеваться. То, что объединяет Емельяненко и Макгрегора

В 2017 году GQ назвал Конора Макгрегора самым стильным мужчиной за его любовь к Jimmy Choo, Dolce & Gabbana и Gucci.

А чего стоит его белая норковая шуба со змеей за 30 тысяч евро. В таком образе перед публикой не представал ни один боец ММА.

Макгрегор совместно с Дэвидом Августом даже запускает собственный бренд

Конор Макгрегор в костюме бренда August McGregor.

Та самая норковая шуба за 30 тысяч евро

К Макгрегору можно относиться как угодно, но невозможно не признать факт, что с фэшн-индустрией он на «ты».

Бой Рори Макдональда с экс-чемпионом UFC Робби Лоулером считается одним из самых зрелищных поединков в истории полусреднего веса UFC.

Но свою яркость Рори демонстрирует не только в октагоне. Боец по прозвищу Красный король явно обладает хорошим вкусом, поэтому выделяется на фоне других бойцов.

Рори Макдональд в костюме марки Samuelsohn.

Рори вместе с женой.

Шведский полутяжеловес Александр Густафссон в последнее время дерется не слишком часто, но по-прежнему остается одним из сильнейших представителей дивизиона.

Как минимум, потенциал и вкус в одежде он не потерял.

А вы видели настоящего викинга в классическом пальто?!

Это последняя фотография Густафссона в подборке, честно!

Макс Холлоуэй — наглядный пример бойца нового поколения. Он эффектно дерется и не менее эффектно выглядит. Самое колоритное в его образе — конечно, татуировки. Но некоторые его луки сами по себе заслуживают внимания и обсуждения.

Повседневный образ Макса.

Макс Холловэй и Фрэнки Эдгар перед UFC 222 (бой все равно отменили, хоть на бойцов в костюмах посмотрели).

В 41 год Йоэль Ромеро по-прежнему хорош в клетке. И, опять же, для мужчины из клуба «40+» кубинец неплохо одевается.

Ромеро обожает аксессуары: в его коллекции множество солнечных очков, боец любит часы и, конечно, нельзя не обратить внимание на серьгу в его ухе.

Невероятно эффектные ярко-красные брюки Ромеро.

Кажется, красный — один из любимых цветов бойца.

В России тоже есть свои иконы стиля.

Например, Александр Емельяненко не отстает от Макгрегора и красуется в Dolce & Gabbana и Gucci.

В последнее время Александра часто можно увидеть вот в таком головном уборе.

На лучшем российском тяжеловесе Александре Волкове отлично смотрятся классические костюмы. Учитывая, что до недавнего времени Александр предпочитал исключительно спортивный стиль.

Подобный образ Александр впервые опробовал перед боем против Фабрисиу Вердума.

Теперь Волков будет появляться на медиа-мероприятиях только в костюмах. Есть предчувствие, что их потенциальный стейрдаун со Стипе Миочичем (если такой бой случится) станет самым модным в 2018 году.