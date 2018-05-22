Родригес: разорвал контракт с UFC из уважения к самому себе 

Мексиканский боец Яир Родригес рассказал о причинах, которые привели к разрыву контракта с UFC и уходу из промоушена.
«У меня отличная статистика из шести побед при одном поражении, поэтому я хотел соперника из топ-10. Сначала в UFC предложили мне Рикардо Ламаса, но он отказался. Затем я заявил о готовности драться с Забитом Магомедшариповым на турнире UFC 227 при условии большего, чем мне обещали, гонорара, но в UFC отказались мне платить больше. Я готов был драться в России с Магомедшариповым, но нам даже не захотели организовывать этот бой с Забитом. Я разорвал контракт с UFC из уважения к самому себе, поскольку просил того, что заслужил, но этого мне не дали», — сказал Родригес BJ Penn.