Прославленный чемпион завалил допинг-тест

Допинг-проба бывшего чемпиона UFC Вердума дала положительный результат

Допинг-проба бразильского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердума дала положительный результат. Об этом сообщает портал Mmafighting.

Антидопинговое агентство США (USADA) оповестило UFC о положительной допинг-пробе Вердума, взятой 25 апреля во внесоревновательный период. В этой связи USADA открыло расследование, по итогам которого может быть принято решение о применении санкций в отношении 40-летнего бойца.

Вердум 17 марта потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах, когда на турнире UFC в Лондоне он был нокаутирован россиянином Александром Волковым

Ранее сообщалось, что бразилец может встретиться на первом турнире UFC в России, который пойдет 15 сентября в Москве, с россиянином Алексеем Олейником