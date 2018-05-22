Ещё
Прославленный чемпион завалил допинг-тест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Допинг-проба бывшего чемпиона UFC Вердума дала положительный результат 

ТАСС 16 минут назад
Фото: Reuters
Допинг-проба бразильского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фабрисио Вердума дала положительный результат. Об этом сообщает портал Mmafighting.
Антидопинговое агентство США (USADA) оповестило UFC о положительной допинг-пробе Вердума, взятой 25 апреля во внесоревновательный период. В этой связи USADA открыло расследование, по итогам которого может быть принято решение о применении санкций в отношении 40-летнего бойца.
Вердум 17 марта потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах, когда на турнире UFC в Лондоне он был нокаутирован россиянином Александром Волковым.
Ранее сообщалось, что бразилец может встретиться на первом турнире UFC в России, который пойдет 15 сентября в Москве, с россиянином Алексеем Олейником.
Вердум за свою карьеру побеждал таких известных бойцов, как Федор Емельяненко, Кейн Веласкес, Марк Хант, Алистар Оверим и других. Всего в его активе 23 победы. Бразилец является бывшим чемпионом мира по версии UFC в тяжелом весе, двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе в европейском джиу-джитсу.
ТАСС: последние новости
Отец Нурмагомедова планирует подать заявление на визу и посетить бой сына в США Российский боец Олейник победил бразильца Альбини на турнире UFC 224 Союз ММА России признан единственной аккредитованной федерацией смешанных единоборств в РФ
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет «пошлой» матрешки к ЧМ-201820
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201839
ФИФА решила судьбу российских футболистов68
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение