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Боец UFC Кондит передумал завершать карьеру
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Боец UFC Кондит передумал завершать карьеру 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: YouTube
Американский боец смешанных единоборств Карлос Кондит передумал завершать профессиональную карьеру, сообщает "Советский спорт".
Спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) был всерьез намерен завершить выступления после поражения удушающим приемом от бразильца Алекса Оливейры.
Но по информации журналиста ESPN Бретта Окамото, Кондит вернется в октагон и проведет как минимум один бой в этом году. Соперником скорее всего станет 37-летний американец Мэтт Браун, с которым "Прирожденный убийца" должен был встретиться в феврале.
Ранее сообщалось, что Люк Рокхолд не примет участия на UFC 227.
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