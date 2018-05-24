Боец UFC Кондит передумал завершать карьеру

Американский боец смешанных единоборств Карлос Кондит передумал завершать профессиональную карьеру, сообщает "Советский спорт"

Спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) был всерьез намерен завершить выступления после поражения удушающим приемом от бразильца Алекса Оливейры

Но по информации журналиста ESPN Бретта Окамото, Кондит вернется в октагон и проведет как минимум один бой в этом году. Соперником скорее всего станет 37-летний американец Мэтт Браун, с которым "Прирожденный убийца" должен был встретиться в феврале.