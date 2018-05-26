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Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец
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Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Корейский боец смешанного стиля (MMA) Сон Мин Йо получил травму при попытке удара Ямато Нишикавы в область паха на турнире TFC 18, проходящем в Южной Корее. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda.
Боец из Южной Кореи нанес прямой удар по сопернику в область паха, но не попал. Его стопа зацепилась за шорты японского спортсмена, что привело к травме и вынудило рефери остановить бой. Нишикава одержал победу техническим нокаутом.
Для представителя Южной Кореи это был второй поединок в карьере. Первый бой Йо выиграл судейским решением.
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