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Дрозд не оценил желание Мейвезера перейти в ММА
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Экс-чемпион мира по боксу Дрозд не оценил желание Мейвезера перейти в ММА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: USA Today Sports
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд прокомментировал возможность перехода американского боксера Флойда Мейвезера в смешанные единоборства (ММА) для поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
"Думаю, что Мейвезер не собирается выступать как боец на высоком и стабильном уровне. Скорее всего, он просто хочет заработать свои очередные полмиллиарда долларов, провести один бой с тем же Конором Макгрегором и жить дальше и радоваться. Я не рассматриваю всерьез его желание выступать в октагоне постоянно", — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.
Ранее Мейвезер рассказал о возможном бое с Макгрегором в UFC.
Также основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси сообщил о проведении поединка-реванша по измененным правилам UFC.
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