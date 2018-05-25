Экс-чемпион мира по боксу Дрозд не оценил желание Мейвезера перейти в ММА

Фото: USA Today Sports

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд прокомментировал возможность перехода американского боксера Флойда Мейвезера в смешанные единоборства (ММА) для поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором "Думаю, что Мейвезер не собирается выступать как боец на высоком и стабильном уровне. Скорее всего, он просто хочет заработать свои очередные полмиллиарда долларов, провести один бой с тем же Конором Макгрегором и жить дальше и радоваться. Я не рассматриваю всерьез его желание выступать в октагоне постоянно", — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой. Ранее Мейвезер рассказал о возможном бое с Макгрегором в UFC. Также основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси сообщил о проведении поединка-реванша по измененным правилам UFC.