Британка отказалась пожать руку россиянке перед турниром по ММА

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) 24 Май 2018 в 4:16 PDT Британский боец смешанного стиля (ММА) Кейт Джексон отказалась пожать руку россиянке Анастасии Яньковой на взвешивании перед их поединком в рамках турнира Bellator 200, который пройдет в Лондоне в ночь на 26 мая. Видео появилось в Instagram Яньковой.

После завершения фотосессии россиянка подала сопернице руку, но та не стала ее пожимать и ушла со сцены. «Ну я вот, например, училась в обычной российской школе и там за такого рода игнор можно было и огрести», — отметила Янькова под записью.

27-летняя уроженка Москвы провела пять поединков в профессиональной карьере, в которых одержала пять побед. 31-летняя Джексон имеет в активе 13 боев (9 побед, 1 ничья, 3 поражения).