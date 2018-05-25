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Британка отказалась пожать руку россиянке
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Британка отказалась пожать руку россиянке перед турниром по ММА 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: anastasia_yankova
Британский боец смешанного стиля (ММА) Кейт Джексон отказалась пожать руку россиянке Анастасии Яньковой на взвешивании перед их поединком в рамках турнира Bellator 200, который пройдет в Лондоне в ночь на 26 мая. Видео появилось в Instagram Яньковой.
После завершения фотосессии россиянка подала сопернице руку, но та не стала ее пожимать и ушла со сцены. «Ну я вот, например, училась в обычной российской школе и там за такого рода игнор можно было и огрести», — отметила Янькова под записью.
27-летняя уроженка Москвы провела пять поединков в профессиональной карьере, в которых одержала пять побед. 31-летняя Джексон имеет в активе 13 боев (9 побед, 1 ничья, 3 поражения).
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