Bellator 200: Янькова уступила Джексон

В ночь с 25 на 26 мая в Лондоне (Великобритания) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 200. Главным его событием станет поединок Гегарда Мусаси и Рафаэля Карвальо.

В основном карде турнира выступила россиянка Анастасия Янькова. Её соперницей была Кейт Джексон . Поединок прошёл всю дистанцию. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Джексон единогласным решением — 30:26, 30:26, 30:27.

Для Яньковой это поражение стало первым в карьере. Также отметим, что этот бой стал для неё первым с апреля 2017 года, когда она одержала победу над Элиной Калиониду.