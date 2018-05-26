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Bellator 200: Янькова уступила Джексон
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Bellator 200: Янькова уступила Джексон 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ToFight.ru
В ночь с 25 на 26 мая в Лондоне (Великобритания) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 200. Главным его событием станет поединок Гегарда Мусаси и Рафаэля Карвальо.
В основном карде турнира выступила россиянка Анастасия Янькова. Её соперницей была Кейт Джексон. Поединок прошёл всю дистанцию. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Джексон единогласным решением — 30:26, 30:26, 30:27.
Для Яньковой это поражение стало первым в карьере. Также отметим, что этот бой стал для неё первым с апреля 2017 года, когда она одержала победу над Элиной Калиониду.
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