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Хабиб Нурмагомедов посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Махачкале
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Хабиб Нурмагомедов посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Махачкале 

Mirmol.ru 31 минуту назад
Фото: Mirmol.ru
Хабиб Нурмагомедов посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в МахачкалеЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел встречу с воспитанниками махачкалинского социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Встреча именитого спортсмена с детьми состоялась по инициативе врио министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, который сопровождал гостя. К моменту визита, актовый зал центра уже был заполнен воспитанниками, которые с нетерпением ждали спортсмена.
В ходе встречи дети смогли задать именитому гостю множество вопросов, касающиеся его спортивной карьеры и жизни. Сам известный гость в непринужденной обстановке в течение часа старательно отвечал на них.
Хабиб Нурмагомедов поблагодарил всех ребят за теплое приветствие, он рассказал о том, как пришел в спорт, какой путь пришлось проделать
Пайзулаев объяснил школьникам, что настоящий спортсмен, учащийся в школе, должен успевать — как заниматься спортом, так и учебой. прежде, чем он поднял над своей головой пояс чемпиона UFC.
Один из воспитанников поинтересовался у Нурмагомедова, приходилось ли ему применять свои навыки на улице. Спортсмен ответил, что в юношестве мог подраться, но теперь на нем лежит большая ответственность, так как он является профессиональным бойцом.
«Для того чтобы помериться силами существуют спортивные залы. Именно там вы должны оставлять всю свою негативную энергию. Это лучше, чем, драться на улице», — отметил Нурмагомедов.
В завершении, Хабиб Нурмагомедов поблагодарил ребят за интересную беседу и пожелал воспитанникам удачи. Руководитель Минтруда РД Расул Ибрагимов, в свою очередь, обращаясь к детям и к коллективу центра, поблагодарил их за гостеприимство.
«Спасибо всем вам за такой теплый прием. Я хочу пожелать вам успехов вашей дальнейшей жизни. А чтобы быть успешными, как наш сегодняшний гость, вы должны усердно учиться и заниматься спортом. А мы со своей стороны будем вас во всем поддерживать», — отметил Ибрагимов.
В благодарность за визит, дети из центра пели песни и читали стихи гостям. Завершилась встреча коллективной фотосессией.
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