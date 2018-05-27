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Тилл победил Томпсона на турнире UFC Fight Night 130 в Ливерпуле
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Тилл победил Томпсона на турнире UFC Fight Night 130 в Ливерпуле 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В Ливерпуле прошёл турнир UFC Fight Night 130. В главном бою вечера встречались Даррен Тилл и Стивен Томпсон. В поединке одержал победу Даррен Тилл. Бой был насыщен актической борьбой, однако единственное активное действие пришлось на пятый раунд — ТИллу удалась отличная атака, которая и решила исход поединка. Судьи единогласно отдали победу местному бойцу Даррену Тиллу.
В соглавном поединке Нил Мэгни в первом раунде техническим нокаутом победил Крэйга Уайта.
UFC Fight Night 130. Основной кард
Даррен Тилл — Стивен Томпсон — победа Тилла единогласным решением судей
Нил Мэгни — Крэйг Уайт — победа Мэгни техническим нокаутом в первом раунде
Арнольд Аллен — Мадс Бернелл — победа Аллена приёмом в третьем раунде
Макван Амирхани — Джейсон Найт — победа Амирхани раздельным решением судей
Клаудио Силва — Нордин Талеб — победа Сильвы приёмом в первом раунде
Даррен Стюард — Эрик Спайсли — победа Стюарта нокаутом в первом раунде
Предварительный кард
Том Бриз — Дэн Келли — победа Бриза техническим нокаутом в первом раунде
Лина Лансберг — Джина Мадзани — победа Лансберг единогласным решением судей
Карло Педерсоли — Брэд Скотт — победа Педерсоли раздельным решением судей
Джиллиан Робертсон — Молли МакКанн — победа Робертсон приёмом во втором раунде
Элиас Теодороу — Тревор Смит — победа Теодороу елиногласным решением судей.
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