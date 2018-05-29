Турнир М-1 в Челябинске: 13 гифок, которые покажут, почему смешанные единоборства это круто

Хабиб Нурмагомедов, Гегард Мусаси, 1 июня в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1. Это крупнейший российский промоушен, который организовывал поединки по всему миру: США, Япония, Бразилия, Испания. В разное время под флагом М-1 бились такие знаменитые спортсмены, как Федор Емельяненко Александр Волков . И теперь у челябинцев появилась реальная возможность посмотреть турнир столь серьезного промоушена. К тому же посетители смогут увидеть поединок одного из самых интересных российских бойцов современности — Александра Шлеменко . Чтобы до конца развеять все ваши сомнения, стоит ли туда идти, мы подготовили представление всех участников файт-карда в 13 жестких гифках.

Начнем представление бойцов! В скобочках указано количество побед и поражений бойца.

Александр Шлеменко (56–10, 1 без результата, 40 досрочных побед)

Пожалуй, главный российский боец за пределами UFC. Бьется очень много и очень зрелищно, а его бэкфист (удар рукой с разворота) снится соперникам в кошмарах.

У Шторма невероятный ударный арсенал, он классно бьет как руками, так и ногами. Кроме того, Александр активно пропагандирует спорт, сторонник здорового образа жизни и наглядно демонстрирует оппонентам вред от алкоголя. С одним только Шлеменко можно собрать не один десяток эффектных моментов.

Бруно Силва (17–6, 14 досрочных побед)

28-летний бразильский спортсмен, уже знакомый челябинским фанатам боевых искусств. 24 февраля он в «Тракторе» брутальным ударом коленом в голову лишил Геннадия Ковалева возможности продолжать бой. А теперь будет биться со Штормом.

Слабая сторона Силвы — борьба. Он ни разу за свою профессиональную карьеру не поборол соперника. Учитывая, что стойка обычно зрелищнее партера, Бруно Силва должен понравиться гостям бойцовского вечера. Тем более, что молотить он умеет.

Джо Риггз (47–17–1, 42 досрочные победы)

Боец по прозвищу Бульдозер, но производства не ЧТЗ , а США. Старается идти вперед на соперника, оправдывая свое прозвище. Риггз не проигрывал с февраля 2016 года, побив шестерых, 1 бой закончился ничьей раздельным решением.

Бульдозер хорош как в стойке, так и в партере, куда он умеет очень зрелищно перевести соперника.

Действующий чемпион промоушена в среднем весе, не знает горечи поражений. В Челябинске Артем проведет свою первую защиту титула, и отобрать у него пояс Бульдозеру будет непросто. Вот почему:

Фролов, как и его соперник, не прочь побороться.

Очень агрессивный и мощный тяжеловес. Бьет сильно и напористо идет вперед, напоминая порой молодого Дацика. Однажды «выключил свет» легендарному Джеффу Монсону , нарушив правила и получив за это дисквалификацию. Он тогда отличился сразу дважды: ударив после гонга, да еще и ногой по голове лежащему оппоненту. Возможно, Савилов и челябинских зрителей чем-нибудь удивит.

Николай Рачек (7–5, 6 досрочно)

Нестабильный боец, чередует победы с поражениями. Начинал карьеру с четырех триумфов, а затем темп спал. В одном из недавних боев противостоял хорошо известному в Челябинске Ивану Штыркову и пытался победить того «гильотиной», не взирая на шею «Уральского Халка», диаметр которой примерно со столб, а потом попался на скручивание пятки. В то же время может поймать соперника на ложном движении и отправить на настил.

Рожерио Карранка (10–3, 10 досрочных побед)

Бескомпромиссный спортсмен, лишь один его бой дошел до решения. Не слишком известен в России, тут он бился лишь единожды — в главном событии вечера M-1 против Дамира Исмагулова . Поединок прошел «в одну калитку» и запомнился валянием в партере. Порой это было весьма эффектно.

Отличается от своего соперника тем, что может пройти всю дистанцию боя и победить решением судей. Именно так закончились большинство его поединков, хотя «отключать» противника он тоже умеет.

Крис Келэйдс (12–3, 6 досрочных побед)

Невысокий канадец с опытом боев в UFC, но в главный кард там не поднимался. Большинство его побед приходятся на сабмишны, а также судейские решения. Иногда проводит болевые приемы, сидя на лице у соперника.

Александр Плетенко (12–4, 6 досрочных побед)

Украинский боец, тяготеющий к борьбе, но способный выдать комбинации-шедевры.

В файт-карде вечера изначально также планировался бой между Валерием Мясниковым и Иноком Солвесом Торресом, но он под большим вопросом из-за травмы испанца. Ранее спортсмены уже встречались друг с другом и разошлись ничьей.

А самое главное, сегодня, 29 мая, в ТРК «Родник» пройдет автограф-сессия Александра Шлеменко. Мероприятие начнется в 18:00 в центре зала на первом этаже у фонтана. Не опаздывайте!