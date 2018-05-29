Монсон получил российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу смешанных единоборств и джиу-джитсу Джеффри Монсону . Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что спортсмен получил гражданство в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ. В этом пункте говорится, что президент РФ «решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища».

Указ был подписан 28 мая 2018 года.

Джеффри Уильям Монсон родился в американском штате Миннесота 18 января 1971 года. Он провел 85 боев в смешанных единоборствах, одержав 60 побед, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

В марте 2013 года он рассказал о готовности сменить гражданство США на российское. В сентябре 2014 года на международном турнире в Саранске боец вышел на ринг под гимн «Вставай, Донбасс».

О получении Монсоном гражданства России сообщалось еще в ноябре 2015 года. СМИ писали, что он получил гражданство, но «паспорт на руки ему еще не выдали». В декабре 2015-го он провел бой под российским флагом.