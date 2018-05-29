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Монсон получил возможность жениться на своем менеджере
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Монсон получил возможность жениться на своем менеджере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Невеста американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона рассказала о появившейся возможности подачи заявления в ЗАГС. Об этом сообщает ФАН 
"Я звоню, но он не хочет просыпаться, у них три часа ночи. Думаю, Джефф тоже будет в восторге", — отметила возлюбленная 47-летнего американца Евгения.
Новости о возможном получении Монсоном гражданства России появились еще в ноябре 2015 года, однако подтверждения так и не получили.
Евгения является также менеджером и менеджером американского бойца.
"Тогда все немножечко отложилось по каким-то не понятным нам причинам. Это не было фейком, так как все нужные документы были отправлены. Но как-то все затормозилось — причины мы так и не поняли. И нам никто их не объяснил. Он получил паспорт и для того, чтобы подать заявления в ЗАГС", — подытожила возлюбленная спортсмена.
Ранее сообщалось, что американский боец Монсон стал гражданином России.
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