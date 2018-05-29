Оренбурженка впервые выйдет на арену международного турнира М-1

15 июня в Оренбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 94. Впервые нашу область представит на профессиональной арене девушка.

Асии Клютовой 27 лет. Она работает судебным приставом, при этом большую часть времени посвящает смешанным единоборствам. Асия уже 10 лет в спорте. Начинала с вольной борьбы и стала мастером спорта, около трех лет назад перешла в комплексные единоборства (где также завоевала звание мастера). Несколько лет назад она стала чемпионкой России по Комплексному Единоборству. А в прошлом году стала чемпионкой Кубка Организации Договора о коллективной безопасности среди сотрудников силовых структур государств — членов ОДКБ.

Недавно Асия начала заниматься еще и смешанными единоборствами. М-1 — это ее первый профессиональный турнир по ним.

«За плечами Асии много боев. Асия — единственная девушка-боец в области. Единоборства — сложный, жесткий вид спорта. Мало девушек может пройти этот путь. Благодаря упорству и силе, бойцовскому характеру Асию приняли в свой круг наши мужчины-спортсмены. Асия тренируется вместе с ними. А это чемпионы области и других турниров. Она не дает повода жалеть себя, бескомпромиссно выходит на арену и не уступает на тренировках», — рассказал главный тренер по ММА Оренбургской области Алексей Жиганов.

Главный оппонент Клютовой на турнире — 29-летняя Зейна Крантич из Боснии и Герцеговины. Соперница дважды выступала на европейских чемпионатах. Она чемпионка Испании по любительским ММА.

«Есть волнение, но в тоже время спокойнее от того, что бой будет дома. Поддержка тренеров и команды ребят, которые помогают мне подготовиться к турниру, дает мне силу и правильный настрой на бой! А это главное!» — поделилась Асия Клютова.