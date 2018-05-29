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Александр Шлеменко: С удовольствием рассмотрел бы возможность выступить на турнире UFC в Москве
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Александр Шлеменко: С удовольствием рассмотрел бы возможность выступить на турнире UFC в Москве 

Советский спорт 2 часа назад
В первый день лета в Челябинске экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (56-10) вернется в рейдж в бою против бразильца Бруно Сильвы (17-6).
Поединок станет главным событием международного турнира по ММА M-1 Challenge 93. Накануне противостояния Александр сделал важное заявления, касающееся продолжения его карьеры в заокеанских промоушенах: «От последнего боя в Bellator ничего не жду, хочу лишь, чтобы он побыстрее состоялся, чтобы поставить жирную точку в наших отношениях и двигаться дальше. Если бы не было этих контрактных обязательств и бюрократических моментов, и если бы меня уже отпустили, то с удовольствием рассмотрел бы возможность выступить в сентябрьском турнире UFC в Москве». Перед своим боем в Челябинске знаменитый российский боец вновь обратился к здравому разуму соотечественника, призвав Олега Тактарова одуматься и не продолжать рекламировать товары, наносящие вред здоровью людей: «Не хотелось бы, чтобы Олега Тактарова судили по этой рекламе пива и говорили, чтобы он поставил крест на своей карьере. Я хочу, чтобы он одумался и сделал правильные выводы, чтобы не собирал таким путем деньги ни на что, рекламируя товар, наносящий вред здоровью. Если сравнивать Олега и Джефа Монсона, который тоже рекламирует пиво, правда, „нулевку“, то Монсон — американец, и в его стране спокойно относятся к рекламе алкоголя. Мне часто предлагают рекламные контракты, но я несколько раз подумаю прежде чем соглашусь рекламировать тот или иной товар, не наносит ли он вред здоровью человека и не повредит ли он моей репутации».
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