Валентин Молдавский сразится с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 

Представитель команды FedorTeam, чемпион Европы 2018 года по боевому самбо Валентин Молдавский проведёт свой следующий поединок летом 2018 года в США, сообщил боец в подкасте «Радиорубка».
Соперником россиянина станет американский боец Тимоти Джонсон, что было официально подтверждено Молдавским в ходе эфира. Ориентировочной дата боя названо 13 июля. Ожидается, что Валентин вернётся в октагон в рамках турнира Bellator — вероятнее всего это будет Bellator 202, который в эту дату должен пройти в Оклахоме.