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Валентин Молдавский сразится с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator
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Валентин Молдавский сразится с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 

Чемпионат.com 1 час назад
Представитель команды FedorTeam, чемпион Европы 2018 года по боевому самбо Валентин Молдавский проведёт свой следующий поединок летом 2018 года в США, сообщил боец в подкасте «Радиорубка».
Соперником россиянина станет американский боец Тимоти Джонсон, что было официально подтверждено Молдавским в ходе эфира. Ориентировочной дата боя названо 13 июля. Ожидается, что Валентин вернётся в октагон в рамках турнира Bellator — вероятнее всего это будет Bellator 202, который в эту дату должен пройти в Оклахоме.
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