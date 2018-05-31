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Американский боец усомнился в титуле Нурмагомедова
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Американский боец Кьеза не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC 

RT на русском 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза поделился мнением насчёт лидеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе — действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и Тони Фергюсона.
«Все трое это элитные бойцы высшего класса. Но в моих глазах Тони Фергюсон это настоящий чемпион. У него длинная серия побед и известные имена соперников. Он побил Кевина Ли, Рафаэля дос Аньоса, Эдсона Барбозу», — цитирует Кьезу AllBoxing.
Он отметил беспроигрышную серию Нурмагомедова, назвав «безумным достижением». Но несмотря на это американец считает чемпионом соотечественника Фергюсона.
«Безумное достижение. Но Тони я считаю чемпионом. Если Тони и Хабиб встретятся в бою, то никто не способен предсказать ход боя», — заявил Кьеза.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка.
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