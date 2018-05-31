Американский боец усомнился в титуле Нурмагомедова

Американский боец Кьеза не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC

«Все трое это элитные бойцы высшего класса. Но в моих глазах Тони Фергюсон это настоящий чемпион. У него длинная серия побед и известные имена соперников. Он побил Кевина Ли, Рафаэля дос Аньоса, Эдсона Барбозу», — цитирует Кьезу AllBoxing.

Он отметил беспроигрышную серию Нурмагомедова, назвав «безумным достижением». Но несмотря на это американец считает чемпионом соотечественника Фергюсона.

«Безумное достижение. Но Тони я считаю чемпионом. Если Тони и Хабиб встретятся в бою, то никто не способен предсказать ход боя», — заявил Кьеза.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка.