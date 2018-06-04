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Безопасность Роналду в России обеспечат десантник и боец ММА
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Безопасность Роналду в России обеспечат десантник и боец ММА 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время предстоящего чемпионата мира будет находиться под охраной бойца смешанного стиля (ММА) Гонсало Сальгадо и бывшего десантника Нуно Марекоса. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, Марекос уже обеспечивал охрану португальца во время финала Лиги чемпионов в Киеве. Роналду заявил, что «столь суровый человек рядом с ним позволит чувствовать себя в безопасности».
Марекос работает в частной охранной фирме в Португалии. В свободное время он подрабатывает тореадором недалеко от Лиссабона. Сальгадо является бойцом MMA. Спортсмен выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжелом весе с 2006 по 2011 год.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В рамках группового этапа предстоящего мундиаля сборная Португалии встретится с командами Испании, Марокко и Ирана.
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