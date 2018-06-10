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Ковингтон: это абсолютно настоящий чемпионский пояс
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Ковингтон: это абсолютно настоящий чемпионский пояс 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон после победы над Рафаэлом дос Аньосом подчеркнул что его пояс является самым настоящим, а он — постоянным чемпионом, а не временным.
«Это абсолютно настоящий чемпионский пояс. Я собираюсь сделать то, что и должны делать истинные чемпионы — возьму свой пояс и принесу в Белый дом, чтобы положить на стол Дональда Трампа. А если у кого-то есть что сказать, то пусть приходит ко мне в октагон», — сказал Ковингтон после победы над Рафаэлом дос Аньосом.
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