Шлеменко проиграл, Мораес, Силва, Харитонов — выиграли — в обзоре выходных.

Мораес рвётся к поясу UFC, вырубив Риверу первым ударом, Верхувен — всё ещё король кикбоксинга.

«Я наплевал на бой»

Александр Шлеменко очень порадовал несколько недель назад, когда объявил, что следующий бой проведёт в России. Местом для выступления Шторма на родине, как и ожидалось, стала организация M-1 Global. А соперником — неизвестный, но довольно крепкий нокаутёр из Бразилии Бруну Сильва.

Шлеменко попытался сходу обозначить, что на арене в Челябинске он — хозяин. Первая атака Александра вышла удачной, бразилец, очевидно, прочувствовал удар россиянина и принял решение не вступать в жёсткие размены. Шторм, увидев, что соперник осторожничает, пытался как-то его спровоцировать: разводил руками и выкидывал небрежные удары. В какой-то момент — ближе к концу первого раунда — Сильва решил сходить в атаку на более именитого оппонента, и затея сыграла. Бразилец потряс российского бойца ударом справа и закрепил успех добиванием у клетки. Рефери успел вмешаться до того, как Шлеменко пропустит действительно нокаутирующий удар. Пусть некоторые эксперты и ставят под сомнение своевременность остановки боя, сам Шторм признаёт — судья имел право принять такое решение.

«Когда пересмотрел момент, показалось, что продолжить можно было. Так же сказали и люди, которые видели бой больше одного раза. Но к судье у меня нет претензий. Мы не знаем, что было бы дальше. Да, я не оказался в нокауте и точно помню, что хоть и был потрясён, но сознания не терял. Но я мог пропустить больше ударов, если бы судья не вмешался и получить повреждение. Радует, что в тяжёлом положении до последнего пытался выжить».

По поводу желания реваншировать обидный, второй подряд проигрыш, Шлеменко высказался категорично.

«Понятно, что мне нужен реванш. И так же очевидно, что Бруно Сильве со мной драться ещё раз невыгодно. Посудите сами, ну зачем ему реванш? Так что надежд на ещё один бой с ним не питаю. Если захочет — подерусь с удовольствием. А нет — приму и пойму. Я-то готов хоть сегодня с ним подраться. Но понимаю, что поезд ушёл. Буду догонять на следующем. Что ещё остаётся? Только работать и исправлять ошибки, которые привели к такому результату».

Читайте полную версию интервью Александра Шлеменко «Чемпионату»:

Борец самоуничтожился на UFC FIGHT NIGHT 131 Случаи, когда боец нокаутирует сам себя при исполнении амплитудного броска, мы имели удовольствие неоднократно наблюдать на видеозаписях с местечковых турниров. Однако турнир UFC, прошедший 2 июня, подарил нам новый курьёзный хайлайт, но с соревнований максимально высокого ранга.

Отличился Джарред Брукс, захотевший в какой-то момент припечатать к настилу соперника Хосе Торреса . Торрес, повиснув наперевес через плечо Брукса, быстро понял, что его ждёт через мгновение и пошёл на небольшую, но эффективную хитрость: пока Джарред не спеша выбирал удачную точку для приземления соперника на канвас, Хосе обхватил руками ноги Брукса и занял позицию таким образом, что единственным пострадавшим от броска стал его исполнитель.

Брукс упал на собственную голову и тут же потерял сознание. Торрес почувствовал, что соперник обмяк и немедленно приступил к добиванию. Судье пришлось тут же вмешаться и остановить бой.

Мораес стал претендентом с одного кика

Поединок между Марлоном Мораесом и Джимми Риверой по интриге и уровню подходил, чтобы вытаскивать довольно слабый кард UFC Utica. К сожалению для местной публики, пришедшим на турнир ради главного события вечера довелось увидеть лишь один удар. Первый же хай-кик от Марлона Мораеса пришёлся в череп Джимми Ривере. И первая же попытка бразильца добить американца увенчалась успехом. Время остановки боя — 33-я секунда первого раунда.

После схватки Ривера успел поссориться с полюбившим последнее время скандалы Али-Абдель Азизом, агентом Мораеса, по совместительству занимающимся делами многих звёзд UFC, в том числе Хабиба Нурмагомедова

А Марлон делился планами по порабощению весовой до 61 килограмма.

«Я не хочу других боёв. Я хочу драться за титул. Я жду этого. Хочу стать чемпионом. И точка. Сейчас я собираюсь вернуться домой и приступить к тренировкам. Это была битва сильных бойцов. Я сражался с ним и бил так, как и должен делать тот, кто заслуживает титул», — приводит слова Марлона Мораеса MMAJunkie.

Да здравствует король!

Glory 54 обещал стать одним из самых громких ивентов в мире кикбоксинга в 2018 году. Хедлайнером турнира стал главный боец организации, доминирующий чемпион в тяжёлом весе Рико Верхувен. Противостоял устрашающему голландцу боец из Хорватии Младен Брестовац, известный своим сокрушительным левым хай-киком.

Верхувен все отведённые пять раундов держал поединок под контролем, пользуясь преимуществом во всех ключевых аспектах боя. Что касается хай-кика Брестоваца — его Рико спокойно нейтрализовал правильным выбором дистанции. Младен даже не имел возможности часто пробивать коронку, не говоря уже о том, чтобы поразить чемпиона с ноги. Итог: уверенная победа главного кикера планеты Рико Верхувена судейским решением.

В соглавном событии Glory 54 известный азербайджанский кикбоксёр Алим Набиев не сумел одолеть чемпиона организации в полусреднем весе — Арута Григоряна из Армении. Обладатель пояс в непростом поединке одержал победу над претендентом судейским решением, признав по итогам боя, что давненько не получал столько ударов коленями в корпус.