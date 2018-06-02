Александр Шлеменко — о поражении Бруно Сильве и переходе в UFC

Александр Шлеменко жаждет отомстить за сенсационное поражение, ждёт соперников от Bellator и собирается в UFC.

На ресурсе Fightmatrix.com, составляющем популярный рейтинг бойцов ММА, Александр Шлеменко до боя с Бруно Сильвой шёл на высоком 17-м месте в мире. Соперник, которому Шторм 1 июня проиграл техническим нокаутом в начале боя, значился 101-м средневесом в том же табеле.

Бразилец после остановки поединка, казалось, сам не мог поверить в успех. А российский боец позже с досадой признал, что не был настроен, как следует.

— Самочувствие разделю на физическое и психологическое, — спокойно объясняет Шлеменко. — С первым всё отлично, травм нет, проблем со здоровьем — тоже. Психологическое здоровье — не скажу, что в порядке.

— Наверное, первая мысль после всего: попросить немедленный реванш? — Не всё так просто. Понятно, что мне нужен реванш. И так же очевидно, что Бруно Сильве со мной драться ещё раз невыгодно. Посудите сами, ну зачем ему реванш? Так что надежд на ещё один бой с ним не питаю. Если захочет — подерусь с удовольствием. А нет — приму и пойму. Я-то готов хоть сегодня с ним подраться. Но понимаю, что поезд ушёл. Буду догонять на следующем. Что ещё остаётся? Только работать и исправлять ошибки, которые привели к такому результату. — Что это за ошибки? — После первой минуты я почему-то расслабился. Можно сказать, наплевал на бой. Точно помню, что неплохо попал в начале и подумал: победа в кармане. Короче, главная ошибка: я забыл, что вышел против нокаутёра. Есть разные бойцы, безударные, например, — которые могут побеждать только за счёт борьбы. А Сильва способен решить бой одним ударом. Причём как с рук, так и с ног, коленей и локтей. — Вспомните решающий эпизод. — Он зацепил меня тем корявым ударом у сетки. Я не смог быстро оправиться, а Сильва продолжил атаку, пока рефери не решил обо мне позаботиться и не вмешался в бой.

— Остановка была ранней? — Сложно сказать. Когда пересмотрел момент, показалось, что продолжить можно было. Так же сказали и люди, которые видели бой больше одного раза. Но к судье у меня нет претензий. Мы не знаем, что было бы дальше. Да, я не оказался в нокауте и точно помню, что хоть и был потрясён, но сознания не терял. Но я мог пропустить больше ударов, если бы судья не вмешался и получить повреждение. Радует, что в тяжёлом положении до последнего пытался выжить.

— Вы говорили о проблемах с последним боем по контракту с Bellator и намекали, что можете продолжить карьеру в UFC, как только действующий договор будет отработан. Как считаете, последнее поражение может повлиять на условия вашего возможного перехода в главную лигу мира? — Я не веду идеальный рекорд. У меня уже было 10 поражений. Теперь 11. Сложно сказать, какими будут переговоры. Единственное, что я точно знаю — думаю, вы не поспорите — я умею дать красивый бой. Даже недолгий поединок с Сильвой получился довольно зрелищным. UFC заинтересован в якрих атлетах. — Где выступите в следующий раз? — Я боец Bellator и намерен отработать оставшийся по контракту с компанией поединок. Если, конечно, меня не освободят от контракта. Вроде бы мне собираются дать бой, но пока всё довольно сложно.

— Кто может стать соперником? — Это только мои догадки, но думаю, что могут дать Рафаэла Карвалью, который проиграл свой пояс Гегарду Мусаси. Но сразу хочу сказать, эта информация — неофициальная. Повторюсь, только мои собственные догадки.

— Вы собирались перейти в полусредний вес. Почему бы не попросить у Bellator поединок в категории до 77 килограмм? — В компании знают, что я готов выступить как в среднем, так и полусреднем весе. Мы даже как-то просили поединок с Полом Дейли, но тогда не вышло. И сейчас конкретных предложений нет. — Понятно, что расклад из области фантастики, но всё же: есть хоть небольшая вероятность, что вы решите свои проблемы с Bellator и присоединитесь к UFC на первом российском турнире? — Эта моя мечта так и останется несбыточной. Даже если я подерусь, скажем, в августе в Bellator, то к 15 сентября едва ли смогу согласовать контракт с UFC. К тому времени уже будет известен весь кард российского турнира.