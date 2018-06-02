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Реванш Шлеменко — Силва состоится в Челябинске
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Реванш Шлеменко — Силва состоится в Челябинске 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет бой-реванш с бразильцем Бруно Силвой в Челябинске, сообщает ТАСС..
Поединок планируется провести в ноябре этого года в Челябинске. Бой пройдет в рамках организации М-1 Global.
"Реванш планируется в ноябре на той же арене", — заявил менеджер бразильского бойца Адриан Бакош.
1 июня 34-летний Шлеменко нокаутом в первом раунде уступил Силве на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.
Ранее сообщалось, что Шлеменко избежал травмы в поединке против Силвы.
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