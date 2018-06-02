Реванш Шлеменко — Силва состоится в Челябинске

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет бой-реванш с бразильцем Бруно Силвой в Челябинске, сообщает ТАСС ..

Поединок планируется провести в ноябре этого года в Челябинске. Бой пройдет в рамках организации М-1 Global.

"Реванш планируется в ноябре на той же арене", — заявил менеджер бразильского бойца Адриан Бакош.

1 июня 34-летний Шлеменко нокаутом в первом раунде уступил Силве на турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Шлеменко избежал травмы в поединке против Силвы.