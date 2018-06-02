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Боец MMA бросил соперника и нокаутировал сам себя
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Боец MMA бросил соперника и нокаутировал сам себя 

Lenta.ru 3 часа назад
Боец смешанного стиля MMA Джаред Брукс нокаутировал сам себя в бою с Хосе Торресом на событии UFC Fight Night 131. Видео опубликовано на Youtube-канале TelegraphAL.
Брукс поднял Торреса на плечо, но во время броска не удержал равновесия, вследствие чего вниз полетели оба бойца. Из-за неудачного приземления Брукс не сумел подняться. Судья присудил Торресу победу нокаутом.
После боя в активе Брукса 13 побед и два поражения. Торрес не знает горечи поражения — победа над Бруксом стала для него восьмой подряд.
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