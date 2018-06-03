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Боксерский бой без перчаток закончился первым ударом
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Боксерский бой без перчаток закончился первым ударом 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Twitter
Американский боксер Сэм Шьюмэкер нокаутировал бойца смешанного стиля (MMA) Эрика Приндла первым ударом в поединке по боксу без перчаток в рамках первого события Bare Knuckle FC. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте сотрудника портала MMA Junkie Саймона Самано.
Шьюмэкеру удался правый хук на 18 секунде первого раунда, который и нокаутировал Приндла. Это был первый удар в поединке для обоих боксеров.
Легальный турнир по боксу без перчаток состоялся в США 2 июня. Правилами такого бокса не предусмотрена какая-либо защита костяшек рук. В событии приняли участие бойцы MMA и боксеры.
В классическом боксе Шьюмэкер провел три боя и не потерпел ни одного поражения. Приндл же известен по выступлениям в промоушене Bellator. 41-летний боец принял участие в 20 поединках по правилам MMA. В 11 из них он праздновал победу. Девять боев закончились для Приндла поражением.
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