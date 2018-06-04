В США прошел боксерский турнир без перчаток. Было море крови

В ноябре 1993 года организация UFC провела свой первый турнир. Тогда это еще сложно было назвать видом спорта. Спортсмены дрались голыми руками, весовые категории отсутствовали и, в сущности, все действо напоминало бои без правил. Собственно, так и позиционировались турниры.

С трансляциями ивентов у организаторов всегда возникали сложности, так как, хоть это все и имело определенную популярность, не очень позитивно воспринималось властями.

Например, сенатор Джон Маккейн , посмотрев касету с записью одного из турниров, прозвал увиденное «человеческими петушиными боями».

С июля 1997 в UFC ввели перчатки, и все стало выглядеть не так уж страшно. Тем не менее веяния ныне сильнейшей лиги мира наложили свой отпечаток, и, допустим, только появившаяся в России организация М-1 (1997 год) также допускала спортсменов драться на голых руках.

В том числе из-за этого у нас в стране только к концу «нулевых» люди перестали (но это не точно) называть ММА «боями без правил».

Теперь же нас возвращают в лихие 90-е.

В апреле 2018-го лига Bare Knuckle Fighting объявила, что 2 июня проведет первый с 1889 года турнир по кулачным боям.

Правила просты: никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями. Допускается клинч. Обязательное условие: бойцы дерутся без перчаток. Разрешены только замотанные запястья, дабы не травмировать кисти. Регламент: 5 раундов по 2 минуты.

Возглавлял кард поединок с участием 40-летниго Рикко Родригеса . В сентябре 2002-го года он победил Рэнди Кутюра и стал чемпионом UFC в тяжелой весовой категории. Сейчас находится на серии из четырех поражений в ММА. В сентябре 2016-го он приехал в Екатеринбург и был нокаутирован уральской звездой Иваном Штырковым

Сейчас Родригес единогласным решением победил Люиса Рэжмзи.

Открывался турнир боем между Ди Джеем Линдерманом и Арнольдом Адамсом. Да, это тот самый Линдерман, который едва не огорчил Виталия Минакова в феврале 2017-го. Напомним, в конце первого раунда россиянин был так потрясен после удара, что спас его только гонг.

После второго раунда боя с Адамсом врачи не разрешили Линдерману продолжать поединок. Посмотрите, сколько боли в этом лице.

А вот вам пособие от Сэма Шоумэйкера о том, как эффективно можно побеждать на улице. Пострадавший — 41-летний Эрик Приндл . В ноябре 2016-го он падал во Владивостоке от рук Евгения Ерохина

Не обошлось и без девушек. Бэк Роулингс провела 8 боев в UFC, и ей захотелось чего-нибудь новенького.

Она победила судейским решением Альму Гарсию. Вот так выглядели ее руки сразу после поединка.

25 февраля в Екатеринбурге Джоу Белтран навязал непростой бой Сергею Харитонову , но проиграл. На турнире Bare Knuckle Fighting он закатил самый кровавый поединок.

Белтран и Тони Лопез избивали друг друга все 10 минут. В итоге Джоуи победил. Сенатору Маккейну лучше этого не видеть.