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Ответ Тайрона Вудли: Зачищу дивизион и пойду за вторым титулом
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Ответ Тайрона Вудли: Зачищу дивизион и пойду за вторым титулом 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в полусреднем весе американец Тайрон Вудли (18-3-1) опроверг вчерашнее заявление Колби Ковингтона, который заподозрил его в нежелании продолжать карьеру. По словам Вудли, он не только планирует продолжать выступления, но и нацелен стать чемпионом в двух категориях.
Напомним, что в ближайшую субботу Ковингтон и Рафаэль дос Аньос определят «временного» чемпиона UFC в полусреднем весе, т.е. — обязательного первого претендента для Тайрона.
«Меня не особо интересует, кто будет моим следующим соперником, — приводит слова Вудли MMAmania. — Вы должны понимать, что чемпион заслуживает определённые права, он выступает тогда, кода он готов. Неважно, кого они поставят против меня. Я не собираюсь ждать и говорить, мол, давайте подождём и посмотрим, что случится в бою за временный пояс. Я чемпион и хочу драться».
«Я хочу по-настоящему зачистить дивизион. Не прочь подраться с Дос Аньосом, Ковингтоном, Усманом и Тиллом. И если не появится новый проспект, то дивизион будет зачищен, а я стану величайшим полусредневесом всех времён. Тогда поднимусь в средний вес и брошу самому себе ещё один вызов. Выиграю титул в среднем весе, проведу защиту и после этого завершу карьеру», — сказал Вудли.
Источник: Blood&Sweat
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