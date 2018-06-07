Право на мордобой

В первых числах июня в городе Шайенн, штат Вайоминг, состоялся первый с 1889 года легальный турнир по боксу без перчаток. «Лента.ру» рассказывает о том, кто стоит за кровавой ностальгией, что там забыл бывший чемпион UFC и насколько старый новый спорт опасен для здоровья.

Строго говоря, старый добрый бой на кулаках никогда особо не жаловали власти в Америке. В большинстве случаев бои были неофициальные, но это не мешало им притягивать толпы зевак. В 1892 году он был вытеснен менее брутальным и якобы более безопасным боксом в перчатках. С тех пор кровавый спорт исчез с полос американских газет. Широкие массы его позабыли, а желающие помериться силами голыми руками переместились в подполье.

Бокс без перчаток продолжал жить: турниры проводились на складах, в заводских помещениях или опустевших тренажерках. Даже сегодня, в 2018-м, у американских бруталов есть свой чемпион, обладатель зубодробительного рекорда в 72-0 Бобби Ганн

Ганн и нынешний глава Bare Knuckle Fighting Championship промоутер Дэвид Фелдман вместе обивали пороги многочисленных комиссий в разных штатах. Они жаждали вывести свой спорт на новый уровень. Возможно, глядя на тот скачок, что удался турнирам по смешанным единоборствам, которые еще в начале 90-х проводились в индейских резервациях и были полностью вне закона, Фелдман увидел потенциал в возрождении бокса «по классике».

«Мы провели исследования по воздействию удара тупым предметом, схожие исследования по ударам кулаком, исследования по сотрясениям мозга. Делали все, чтобы доказать этим людям (членам атлетических комиссий, — прим. «Ленты.ру»), что то, о чем мы говорим, имеет смысл», — рассказал Фелдман изданию Fightful. За десять лет 28 атлетических комиссий из 29, к которым он обращался с запросом, ответили отказом.

Шанс вернуть Америке ее 1892-й в итоге дали власти Вайоминга. Брайан Педерсен , председатель комиссии штата по смешанным единоборствам, уверен, что легализация бокса на кулаках позволит Вайомингу обогатиться.

Фелдман тщательно проработал перенос подпольных разборок в легальное поле. Местом действия стал не боксерский ринг или октагон, а инновационный (по мнению самого промоутера) «квадратный круг». Несмотря на абсурдность названия, устройство арены примитивно донельзя. Это круг из натянутых канатов, установленный на квадратной платформе. Фелдман исключил углы, а в центре ринга начертил два параллельных друг другу отрезка, которые обозначают стартовую позицию бойцов.

Как и в классическом боксе, бойцам без перчаток запрещены безобразия в виде ударов локтями, головой и ногами. Для пущей зрелищности в клинче разрешено использовать одну руку, чтобы пробивать путь на свободу. Кроме того, Фелдман санкционировал единственный захват: бойцам разрешено контролировать шею оппонента. Победа может быть добыта посредством нокаута, судейского решения или же по очкам. Боксеры сражаются от пяти до девяти раундов по пять минут каждый. И напоследок — никаких перчаток. Костяшки рук — беззащитны.

На этом теория окончилась, и 2 июня наступила кровавая практика. И если на бумаге бокс без перчаток — куда более нежный вид спорта, чем те же MMA, то в поединке бывалых бойцов смешанного стиля Тони Лопеса и Джоуи Бельтрана (который успел в своей карьере порубиться и в таких промоушенах, как UFC и Bellator) было явно продемонстрировано исключение.

«Если вам не нравится этот бой, бокс без перчаток — не для вас», — вещал поглощенный кровавым зрелищем комментатор.

Первые пару раундов оба бойца осторожничали. Хотя, казалось, опасались они не столько друг друга, сколько собственных ошибок. Но к концу боя и Лопес, и Бельтран адаптировались к гравитации новой для себя планеты и подарили публике настоящий фестиваль насилия. Победу по очкам праздновал Бельтран. Но и Лопес был собой доволен. Его покрытое гематомами лицо, которое было легко спутать с вампирским гримом из «От заката до рассвета», стало своеобразной «визитной карточкой» всего турнира.

Лопес и Бельтран показали единственный аспект, в котором удары без защиты опасны для соперника. В таком виде единоборств действительно больше вероятность схлопотать рассечение и кровопотерю. Однако из-за того, что бойцы стремятся сберечь кулаки, они намеренно снижают ударную силу. На первый план выходит тайминг (умение выбрать правильный момент), и плейсмент (умение не разбить руку о крепкие места на черепушке соперника).

К слову, еще в 2017 году комментатор UFC и человек-оркестр от MMA Джо Роган открытым текстом заявил в своем подкасте, что запрет на перчатки сделал бы и смешанные единоборства более безопасными. Американец справедливо заметил, что в MMA разрешены удары локтями и коленями в голову.

«Кулачные бои только кажутся жестокими. На самом деле, отправиться на тот свет в боксерском матче гораздо проще. Бойцы в перчатках бьют сильнее и чаще, ведь не переживают за руки», — уверен Фельдман.

В первых турнирах UFC, которые ужасали неподготовленных зрителей своим беспределом с 1993 года, перчатки были для бойцов опциональны. В 1997-м первым до идеи о том, что защищенный кулак куда тяжелее, дошел бразилец Витор Белфорт. В перчатках он пробил себе дорогу к титулу чемпиона в тяжелом весе на UFC 12.

Но и на это правило в первом турнире Bare Knuckle FC нашлось исключение. Бой Эрика Приндла и Сэма Шумейкера продлился каких-то 18 секунд. Шумейкеру — постербою сельской Америки (только гляньте на его бороду!) — хватило первого и единственного удара, чтобы обрушить «Американского солдата». Триумфатор со своим жалким профессиональным рекордом в боксе (всего три боя и три победы) явно оказался в своей стихии. И ветерану MMA противопоставить было нечего. Очухавшись, он подошел к победителю и по-дружески его поздравил.

Магистр подпольных поединков Бобби Ганн провел мастер-класс эргономичного кулачного боя. Американский чемпион проработал корпус бразильского боксера Иринеу Коста. Да с такой легкостью, что часть интернет-пользователей задумалась, а не постановочным ли вышло первое легальное выступление Ганна в боксе без перчаток.

Подрался на турнире и бывший чемпион UFC Рикко Родригес . 40-летний американец весь бой давил на Льюиса Рамси. Соперник, напротив, пытался избежать атак ветерана смешанных единоборств. Добегавшись до победы Родригеса по очкам — 50-45, 50-45, 48-47.

Бой Родригес — Рамси должен был стать витриной вечера, но этот титул украли зачинщики кровавого беспредела, тяжеловесы Лопес с Бельтраном. И если бывший чемпион-тяжеловес UFC скорее пытался напомнить о себе фанатам единоборств, то еще один представитель — по возрасту отнюдь не ветеран — 29-летняя австралийка Бек Ролингс явно имела другую мотивацию. Ролингс доказывала себе, и возможно, президенту UFC Дэйне Уайту, что ее рановато списали со счетов в главном промоушене планеты. Еще в апреле она выступала на «вечере имени Хабиба Нурмагомедова » — UFC 223, где российский боец завоевал титул чемпиона. Австралийка проиграла в четвертый раз подряд, и в UFC решили прервать с ней сотрудничество. Ролингс не стала унывать. Уже 2 июня сняла перчатки и окунулась в неизвестные для себя воды.

И если последний для себя бой по правилам MMA ей выиграть не удалось, то на Bare Knuckle FC австралийской спортсменке улыбнулась удача. Несмотря на то что ей противостояла боксер, Ролингс агрессивно и умело провела бой. Альма Гарсия попала в клинч с австралийкой (как раз благодаря единственному легальному захвату), где и рассталась с последними надеждами на победу. Судья остановил избиение Гарсии, и австралийка праздновала первый успех в новом для себя виде спорта.

Возвращение бокса к его кровавым истокам вышло настолько удачным, что известный портал MMA Junkie уже запустил опрос своих читателей — а не выставляет ли бокс без перчаток в неудачном свете смешанные единоборства? Чем не повод обвести красным в календаре дату следующего турнира от господина Фелдмана.