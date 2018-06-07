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Еще один боец представит Оренбург на турнире M-1 Challenge 94
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Еще один боец представит Оренбург на турнире M-1 Challenge 94 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На арену международного профессионального турнира по смешанным единоборствам выйдет еще один представитель оренбургского клуба «Боец», школы «Шторм» и команды «Новый поток». Максим Якобюк (3-0) сразится с бразильцем Маркусом Винициусом «Гора» Лопесом (12-6). Поединок заявлен как бой тяжеловесов.
Ученик Александра Шлеменко37-летний Максим Якобюк родом из Омска. Он уверенно выступает на турнирах M-1 Challenge, одержал две досрочные победы, проведя удушающий прием Виктору Трушову, а потом забив в технический нокаут немецкого тяжеловеса Франка Корца. Якобюк — Чемпион России по панкратиону, вице-чемпион Европы по панкратиону, победитель открытого кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою.
Бразильский боец Маркус Винициус Лопес провел три боя в рейдже M-1 Challenge. Оба своих боя в тяжелом весе он выиграл, победив Курбана Ибрагимова и Евгения Мякникина. Но еще у него был бой в полутяжелом весе, где он уступил Штефану Пютцу. Свой последний бой он провел на турнире Jungle Fight, где нокаутировал своего соотечественника Дугласа Умберто Кейруша Сильву.
«Третья победа для одного или второго бойца в рамках турниров M-1 Challenge может сделать победителя этого боя одним из претендентов на титульный бой», — заявили в организации.
Таким образом, Оренбург на турнире M-1 Challenge 94 представят пятеро бойцов — Асия Клютова (Цеста), Роман Богатов (Новый поток, Шторм, Боец), Михаил Рагозин (Новый поток, Шторм, Боец), Максим Якобюк (Новый поток, Шторм, Боец) и Дамир Исмагулов (Новый поток, Шторм, Боец). Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона организации между оренбуржцем Дамиром Исмагуловым и белорусом Артемом Дамковским.
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