Ещё
Чемпион мира по самбо Мохнаткин ведет переговоры с UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион мира по самбо Мохнаткин ведет переговоры с UFC 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Европы и мира по самбо россиянин Михаил Мохнаткин ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Адриан Бакош.
"Мы ведем переговоры, сейчас обговариваются условия. Михаил интересен (UFC). Ближайший бой он проведет 9 июля в организации RCC против бразильца Клебера", — сказал Бакош.
Мохнаткин ранее выступал в ММА в рамках организации Fight Nights Global. На счету 28-летнего спортсмена 10 побед и два поражения в ММА.
Он также является чемпионом мира и Европы по боевому самбо и бронзовым призером данных соревнований.
UFC является ведущей организацией в мире по проведению боев смешанного стиля (ММА). 15 сентября промоушен проведет первый в истории турнир в России.
ТАСС: последние новости
Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes Российский боец Корешков 14 июля в Риме проведет бой против Бакочевича в Bellator Бывший десантник и боец ММА будут охранять Криштиану Роналду на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко4
«Надеюсь, провокаций на ЧМ не будет»23
Абрамович наказал Британию623
Озвучен размер премиальных игроков сборной России2
Решающая ночь: Овечкин готов впервые взять Кубок Стэнли
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение