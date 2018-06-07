Чемпион мира по самбо Мохнаткин ведет переговоры с UFC 

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Европы и мира по самбо россиянин Михаил Мохнаткин ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Адриан Бакош.
"Мы ведем переговоры, сейчас обговариваются условия. Михаил интересен (UFC). Ближайший бой он проведет 9 июля в организации RCC против бразильца Клебера", — сказал Бакош.
Мохнаткин ранее выступал в ММА в рамках организации Fight Nights Global. На счету 28-летнего спортсмена 10 побед и два поражения в ММА.
Он также является чемпионом мира и Европы по боевому самбо и бронзовым призером данных соревнований.
UFC является ведущей организацией в мире по проведению боев смешанного стиля (ММА). 15 сентября промоушен проведет первый в истории турнир в России.