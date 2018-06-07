Легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов научит уфимцев приемам

Уфимских любителей смешанных единоборств ждет приятный сюрприз — в башкирскую столицу приедет сам Хабиб Нурмагомедов, об этом он рассказал на видео, которое выложил на своей страничке в инстаграме.

Российский чемпион UFC пригласил всех, кто хочет с ним пообщаться или научиться приемам, 23 июня в Гостиный двор, где и состоится долгожданная встреча.

Боец ММА прямо со сцены ответит на вопросы болельщиков. Общение звезды мирового спорта с почитателями намечено на 14:00.

Кстати, Хабиб Нурмагомедов 6 апреля в бою с Яквинтой завоевал чемпионский титул в легком весе в самом престижном промоушене мира — UFC. Он стал первым россиянином, кому удалось подобное. А популярности Хабибу добавил и факт его несостоявшегося боя с ирландцем Конором Макгрэгором.