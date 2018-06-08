Американец Силлер нанес Идрисову первое поражение в карьере

Российский боец смешанного стиля Магомед Идрисов проиграл американцу Стивену Силлеру в поединке, прошедшем в рамках турнира PFL 1 в Нью-Йорке.

Россиянин смотрелся увереннее соперника в стойке, но во второй половине стартовой пятиминутки попался на удушающий прием и вынужден был постучать в знак сдачи.

Таким образом, Идрисов потерпел первое поражение в карьере.

Согласно правилам PFL, в рамках регулярного чемпионата спортсмены должны провести три поединка с разными оппонентами, чтобы выйти в четвертьфинал. К концу года определятся победители в шести весовых категориях. Каждый из них получит по миллиону долларов.