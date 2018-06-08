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Американец Силлер нанес Идрисову первое поражение в карьере
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Американец Силлер нанес Идрисову первое поражение в карьере 

SPORT24.ru 4 часа назад
Российский боец смешанного стиля Магомед Идрисов проиграл американцу Стивену Силлеру в поединке, прошедшем в рамках турнира PFL 1 в Нью-Йорке.
Россиянин смотрелся увереннее соперника в стойке, но во второй половине стартовой пятиминутки попался на удушающий прием и вынужден был постучать в знак сдачи.
Таким образом, Идрисов потерпел первое поражение в карьере.
Согласно правилам PFL, в рамках регулярного чемпионата спортсмены должны провести три поединка с разными оппонентами, чтобы выйти в четвертьфинал. К концу года определятся победители в шести весовых категориях. Каждый из них получит по миллиону долларов.
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